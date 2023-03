Il simbolo di Lignano Pineta si è rifatto il look, ecco come sarà

Il nuovo pontile di Lignano Pineta.

Sembrerà di camminare tra acqua e cielo, grazie alla passerella sul mare che è diventata di un estivo e vacanziero colore azzurro. Sono infatti arrivati quasi a conclusione i lavori che riguardano uno dei simboli di Lignano Pineta, il Pontile a Mare.

L’obiettivo, infatti, è di riaprire il passaggio al pubblico entro l’inizio di aprile, in linea con quanto annunciato. Il cantiere è iniziato il 12 gennaio, su commissione della società Lignano Pineta spa, concessionaria del tratto di spiaggia che ospita la suggestiva struttura realizzata nel 1958 su progetto di Michele Tedesco, ingegnere e sindaco del neo costituito Comune di Lignano Sabbiadoro, diventata negli anni uno dei punti di riferimento più famosi della spiaggia friulana.

La prima parte del pontile è stata demolita e ricostruita e ora, come si vede, il camminamento è stato ricoperto da pannelli color turchese in fibra di vetroresina. L’intervento ha ridotto il numero di piloni su cui poggia la passeggiata che ora sono 7 (erano 39); ogni palo è stato infisso con delle camicie in cui è stato gettato del cemento; successivamente sono stati installati i pulvini in cemento precompresso e trattato e poi collegati con dei longheroni in acciaio zincato e verniciato. Le fasi successive prevedono il ricollegamento degli impianti elettrici e idrico-sanitari e l’installazione della nuova illuminazione.

I lavori, su progetto dell’ingegnere Maurizio Meroi, sono stati portati avanti dall’impresa Cicuttin di Latisana, delle Officine Zamarian di Precenicco, di Precasa di Fiumicello e di M&M Grigliati di Pavia di Udine.