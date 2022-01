L’incidente in via Nazionale a Tavagnacco.

Una mancata precedenza sarebbe all’origine dell’incidente, avvenuto questa sera, intorno alle 19, in via Nazionale a Tavagnacco, quasi di fronte al centro commerciale Corte Smeralda. Un’auto stava svoltando per il parcheggio di fronte al noto ristorante Niú, con a bordo una coppia, che stava andando a festeggiare il compleanno di lui, quando è entrata in collisione con l’auto condotta da un anziano.

Nello scontro gli occupanti sono rimasti lievemente feriti, mentre entrambi i veicoli sono finiti nella cunetta a bordo strada. Soccorsi dai vigili del fuoco di Udine e dall’ambulanza del 118, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Dei rilievi si sono occupati, invece, i carabinieri della stazione di Remanzacco. Disagi contenuti per la viabilità.

