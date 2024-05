Infortunio sul lavoro a Tavagnacco.

Incidente sul lavoro, nel pomeriggio di ieri, in un’azienda metalmeccanica in via della Chiesa ad Adegliacco di Tavagnacco: vittima dell’infortunio, un operaio di 50 anni che ha riportato ferite da lamiera al braccio mentre tentava di evitare lo scivolamento di alcune lastre d’acciaio.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. L’uomo è stato portato all’ospedale di Udine in codice giallo, non è comunque in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Remanzacco.