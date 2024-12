All’Obi di Tavagnacco la raccolta di cibo per cani e gatti senza famiglia

Appuntamento all’Obi di Tavagnacco il 7 e 8 dicembre

Il Natale è il momento in cui pensare a chi è meno fortunato, inclusi gli amici a quattro zampe che ancora non hanno una famiglia. Con questo spirito, il 7 e 8 dicembre debutta nei negozi OBI l’iniziativa “Happy Pets Days”, due giornate dedicate alla raccolta di cibo, accessori e giochi per gli animali ospiti di rifugi, canili e gattili del territorio.

Nel punto vendita OBI di Tavagnacco i clienti troveranno una speciale cuccia, dove poter lasciare i loro doni destinati ad Amici della terra. L’associazione, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e dall’ONU, ha segnato una svolta storica nella protezione degli animali. Grazie al gruppo del Friuli Venezia Giulia, è stata introdotta la Legge Regionale n. 39/90, che ha posto fine alla soppressione dei cani in canile, ispirando la Legge quadro nazionale n. 281/91. L’associazione promuove un rapporto armonioso tra uomo, animali e ambiente, attraverso volontari impegnati in canili, colonie feline e altre iniziative di tutela.

Durante le due giornate saranno presenti in punto vendita i volontari di Amici della terra per sensibilizzare e informare i visitatori sulle necessità dei cuccioli meno fortunati. “Vogliamo che il nostro negozio diventi un punto di riferimento per chi desidera aiutare concretamente gli animali meno fortunati della città”, spiega Claudio Palomba, direttore del negozio OBI di Tavagnacco. “Siamo orgogliosi di lanciare questa iniziativa solidale che rafforza il nostro legame con il territorio”.

“Happy Pets Days nasce dalla volontà di OBI di strutturare e ampliare un’attività che molti nostri negozi già svolgevano localmente”, sottolinea Gabriele Gennai, Country Manager di OBI Italia. “Con questa iniziativa vogliamo creare una rete di solidarietà che coinvolga attivamente i nostri clienti e le associazioni del territorio. Il periodo natalizio è il momento ideale per inaugurare questo nuovo percorso che proseguirà nel 2025 con altri appuntamenti dedicati”.