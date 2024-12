Furto a Povoletto.

Furto in una casa a Povoletto; una donna, classe 1979, di origine russa, ha denunciato ai carabinieri di Remanzacco che ignoti, tra la tarda mattinata e la sera del 30 novembre, hanno forzato la finestra e sono entrati nell’abitazione. Hanno rubato denaro per circa 800 euro in contanti e vari monili in oro per un danno stimato complessivamente di 17mila euro.