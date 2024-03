Ad Adegliacco inaugurata la panchina dell’Amore di Giulietta & Romeo.

Nella splendida giornata di sole di sabato 23 marzo è stata inaugurata la panchina dell’Amore di Giulietta & Romeo realizzata dal designer Stefano Borella e dall’architetto Francesco Borella, situata presso il Mulino di Adegliacco, nell’area Binutti. È stato Giovanni Cucci, sindaco di Tavagnacco, a svelare la storia che ha portato il suo Comune a far parte del Percorso dell’Amore, un vero e proprio itinerario tematico interregionale tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Il percorso parte da Verona e ha successivamente coinvolto i Comuni di Tarvisio, Povoletto, Remanzacco, Udine, Manzano e Lignano Sabbiadoro. Tutti questi luoghi hanno attinenza con la storia d’amore tra Luigi Da Porto e Lucina Savorgnan, che porta indirettamente al racconto dei due eroi shakespeariani.

Anche Tavagnacco scopre i suoi Romeo e Giulietta.

Con la storia di due giovani innamorati della frazione di Cavalicco, Lucina e Luigi, anche Tavagnacco scopre i suoi “Romeo e Giulietta”. Un amore sbocciato in paese e all’ombra del castello di Savorgnano, dove spesso avvenivano i loro incontri. Una storia – la loro – fatta di poesie, bigliettini d’amore e incontri alla villa Ottelio Savorgnan nell’antico borgo di Ariis, luogo di rievocazioni della storia di Lucina e Luigi Da Porto.

In occasione dell’evento – condotto dalla giornalista Elena Iuri – hanno portato il loro saluto il consigliere regionale Moreno Lirutti e vari rappresentanti del mondo dell’economia e della cultura. Presenti all’incontro anche componenti della giunta comunale, i rappresentanti delle associazioni del territorio coinvolte e naturalmente i cittadini. Il racconto è stato allietato dalle note della flautista Eleonora Petri e dalle letture di alcuni brani dell’opera “Romeo e Giulietta” di Shakespeare da parte dei lettori volontari Fabiana Sacher e Luigi Rossi.

“Entrare in questo progetto – spiega il sindaco Giovanni Cucci – rappresenta un’occasione per incentivare un turismo lento e di qualità, al fine di intercettare i numerosi turisti che scendono attraverso l’Alpe Adria e percorrono il nostro territorio. Abbiamo previsto anche l’installazione di un totem sulla ciclabile tra le vie Pietro Micca e 24 maggio a Feletto che, grazie a un QR Code, richiama questo luogo e l’intero Percorso. È un’occasione per favorire e promuovere il collegamento in sicurezza tra l’ovest e l’est del comune, oltre che per valorizzare le nostre attività economiche e produttive”. “Il tratto della ciclabile delle Rogge che insiste sul nostro Comune – conclude Ornella Comuzzo, assessore alla Cultura e alla Promozione turistica – già rappresenta un’eccellenza. Il parco Binutti, il Mulino di Adegliacco e ora la Panchina dell’Amore sono elementi che intendiamo valorizzare e promuovere nei prossimi mesi con una serie di iniziative per tutte le età, anche con l’importante contributo delle Associazioni locali, dal punto di vista turistico, storico e ambientale”.