Appassionati, famiglie e turisti in bici alla festa degli asparagi

Torna la Pedalata del Cormor e delle Rogge.

Domenica 4 maggio si rinnova uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di sport all’aria aperta e delle tradizioni locali: la Pedalata del Cormor e delle Rogge giunge alla sua 17ª edizione, confermandosi un classico della primavera friulana.

Il ritrovo è fissato per le ore 09:30 presso il Parco della Festa degli Asparagi a Tavagnacco. Alle 10:00, tutti in sella per percorrere insieme circa 22 chilometri lungo la suggestiva Ciclovia FVG1, attraversando alcuni dei luoghi più caratteristici della zona.

Organizzata dal gruppo Ciclo Assi Friuli, la pedalata toccherà Colugna e il Parco del Cormor, per poi dirigersi verso la piazza dei Rizzi ed entrare in città. Si proseguirà attraverso Piazzale Diacono, Piazzale Osoppo, Viale Volontari della Libertà e Piazzale Chiavris, per imboccare infine la Ciclabile delle Rogge. Dopo aver raggiunto Cavalicco, i partecipanti potranno godersi una meritata sosta di ristoro al Parco Binutti.

Il percorso di 22 chilometri, immerso nella natura e parte integrante del progetto dell’Ecomuseo delle Rogge, non è solo un’occasione per pedalare in compagnia, ma anche per valorizzare il paesaggio, la cultura e le testimonianze legate ai corsi d’acqua del territorio. Dopo aver toccato Adegliacco, la carovana su due ruote farà ritorno a Tavagnacco.

La giornata si concluderà all’insegna della convivialità, all’interno della cornice della 87ª Festa degli Asparagi, dove i partecipanti potranno festeggiare insieme tra piatti tipici, musica e allegria. E’ una manifestazione diventata ormai un classico appuntamento della Festa degli Asparagi, e i vertici della Pro Loco Tavagnacco auspicano per i partecipanti e gli organizzatori una bella giornata di sport, natura e gastronomia.