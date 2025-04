Donna cade dalle scale e sbatte la testa: 52enne in coma

La 52enne è caduta dalle scale di casa a San Vito al Tagliamento.

Sono gravi le condizioni della donna caduta dalle scale di casa a San Vito al Tagliamento. L’incidente è accaduto nella tarda mattinata di ieri e la 52enne è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Mentre la donna stava scendendo le scale, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente per circa venti gradini. I familiari, allarmati dal rumore, si sono precipitati a soccorrerla, trovandola a terra, ai piedi della scala, inizialmente cosciente ma visibilmente dolorante.

È stato immediatamente lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti con tempestività un’ambulanza da San Vito al Tagliamento, l’automedica da Pordenone e l’elisoccorso, atterrato in un campo vicino all’abitazione. Durante i primi soccorsi, la situazione della donna è precipitata: ha perso conoscenza ed è entrata in coma. I sanitari hanno provveduto a intubarla sul posto, stabilizzandola prima del trasferimento in elicottero verso l’ospedale di Udine, dove è ora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.