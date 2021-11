La donna intossicata dopo l’incendio a Tavagnacco.

Attimi di paura nel pomeriggio per un’anziana a Tavagnacco. Qui, nell’appartamento di un condominio di via San Daniele, si è sprigionato un incendio.

A prendere fuoco, per cause in corso di accertamento, sarebbe stato un materasso. L’allarme è stato dato da alcuni residenti e la donna è stata soccorsa dal 118: è rimasta intossicata dal rogo ed è stata trasportata in ospedale a Udine per accertamenti.

Sul posto si sono prontamente portati i vigili del fuoco del comando di Udine che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione.

