Le piogge in Friuli e l’attesa per la piena a Lignano.

Era annunciata e l’ondata di maltempo che interesserà in queste ore il Friuli Venezia Giulia è puntualmente arrivata. Piogge, anche di forte intensità, stanno caratterizzando in pratica l’intero territorio regionale.

Grande attenzione è puntata su Lignano, dove per questa sera è attesa, fra le 20.30 e le 21, la piena. Vigili del fuoco e Protezione civile mantengono alta l’attenzione in tutto il Fvg per scongiurare eventuali situazioni di criticità.

