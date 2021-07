Le sedie rotte in un club sportivo di Tavagnacco.

Avevano deciso di fare un gesto di altruismo. Ma sono stati “ripagati” con un atto vandalico. Questo il riassunto di quanto accaduto due sere fa al circolo Azteca Sport Asd di Tavagnacco.

Secondo quanto riportato dai gestori, martedì sera, in occasione della semifinale degli Europei di calcio tra Italia e Spagna, alcuni giovani avrebbero chiesto in prestito delle sedie per vedere la partita attorno alle 22. “Ve le abbiamo date più che volentieri – precisano, rivolgendosi ai colpevoli -: era bello pensare che avevate trovato il nostro circolo come punto di riferimento. Vi abbiamo lasciati lì divertiti e tranquilli mentre vi godevate lo spettacolo. Ce ne siamo andati a casa sereni“.

La mattina dopo, invece, ecco l’amara scoperta: tutte le sedie erano state sfasciate, una addirittura lanciata sul tetto dei bagni. “Mai avremmo pensato che la nostra generosità sarebbe stata ricambiata con tanta maleducazione”, concludono i gestori.

L’Asd Azteca si dice pronta ad accettare le scuse. Chissà se gli autori del gesto avranno voglia di pronunciarle.

