Rifiuti abbandonati a Tavagnacco.

Non ci sono nemmeno parole per descrivere lo scarso senso civico di chi lo ha fatto: le strade di campo di Tavagnacco si sono trasformate in una discarica a cielo aperto di rifiuti abbandonati.

A testimoniarlo, le foto di un residente che, tra il cavalcavia di Adegliacco e quello di Molin Nuovo, ha trovato un cumulo di immondizie: scatoloni, una rete di materasso e persino uno spolert. E, a quanto pare, non si tratta nemmeno dell’unico caso: solo pochi giorni fa, infatti, un altro cittadino ha segnalato rifiuti lungo la ciclabile vicino al ponte di Branco, dove fanno bella mostra di sé (si fa per dire) sacchi di plastica gettati nel fosso.

Certo, non un bello spettacolo. Da diversi anni, gruppi di cittadini nei vari Comuni si organizzano volontariamente per raccogliere i rifiuti abbandonati: lo scorso fine settimana, ad esempio, gli aderenti all’iniziativa Ripuliamoci Challenge hanno trascorso il sabato a ripulire tre chilometri di strada, a Udine, tra il canile e la tangenziale. Il risultato? 84 sacchi di immondizie raccolti più diversi quintali di sfuso. Il tutto per “riparare” ai comportamenti scorretti di altri cittadini che pesano su tutta la collettività.