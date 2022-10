Stop alla tampon tax, a Tavagnacco Iva azzerata sugli assorbenti femminili

Sconto sui prodotto compostabili.

Nelle due sedi della Farmacia comunale di Tavagnacco l’Iva sarà azzerata e gli assorbenti femminili compostabili avranno un ulteriore sconto. È questo il risultato della mozione presentata in consiglio comunale dalla consigliera di minoranza Emanuela Ausili.

La mozione è stata votata all’unanimità da tutto il Consiglio. La Legge di bilancio aveva già provveduto ad abbassare l’aliquota iva dal 22% al 10 o al 5%, ma per il Consiglio Comunale non era abbastanza. I prodotti igienici femminili, tra cui anche gli assorbenti igienici compostabili, subiranno un ulteriore ribasso.

Il via all’iniziativa è prevista per lunedì 17 ottobre e prevede uno sconto immediato alla cassa, pari al valore dell’Iva. A questo si somma poi lo sconto promozionale sui prodotti indicati, per tutti i clienti dello due farmacie. Questa decisione, vuole raggiungere le politiche nord-europee, dove i beni primari legati al normale ciclo della vita femminile non presentano tassazioni.

Lo sconto sui prodotti compostabili pone inoltre l’attenzione sul notevole impatto ambientale che ha lo smaltimento dei classici assorbenti, realizzati per la maggior parte in plastica.

“La proposta della consigliera Ausili è stata subito accolta con favore dalla maggioranza consiliare. Con le direttrici delle due farmacie si è valutata la fattibilità dell’iniziativa, che si è potuta realizzare grazie al positivo riscontro che ha avuto nell’ambito del Consiglio di Amministrazione della Farmacia comunale presieduta dal dottor Luca Tosolini e alla grande disponibilità delle direttrici delle due sedi, di Tavagnacco e di Feletto Umberto” precisano l’assessore al bilancio Giovanni Cucci e l’assessore alle Pari opportunità della giunta Lirutti Ornella Comuzzo.

Il prossimo passo sarà coinvolgere la dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Tavagnacco con una proposta che prevede la distribuzione gratuita di assorbenti ecologici nelle scuole.

Il Comune di Pradamano toglie l’Iva dagli assorbenti: è il primo a farlo in Italia