L’incidente intorno alle 14 di questo pomeriggio.

Incidente questo pomeriggio sul ponte di Pieris a San Canzian d’Isonzo. E’ accaduto intorno alle 14 e sarebbero almeno 3 le auto coinvolte. Secondo una prima ricostruzione l’incidente potrebbe essere stato causato da uno dei conducenti che, forse a causa di un malore, ha invaso l’altra corsia.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 prestare le prime cure alle persone coinvolte: non ci sarebbero comunque feriti gravi. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e della zona dell’incidente.