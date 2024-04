Una “panchina dell’amore” improvvisata a Tavagnacco.

Dopo quella posizionata ufficialmente ad Adegliacco e dedicata a Giulietta e Romeo, il territorio comunale di Tavagnacco può vantare un’altra “panchina dell’amore“, ispirata però “all’amor profano” e sicuramente non ufficiale: alcuni buontemponi, infatti, hanno decorato una seduta a Colugna che è diventata virale sui social.

Sulla panchina, sono state indicate le direzioni per alcune grandi città, ma un luogo spicca su tutti: assieme a Parigi, Londra, Mosca e Capo Nord, infatti, ci sono le frecce di indicazione per Colugna, Grado e, soprattutto, il Wellcum, notissimo e molto frequentato night club (con spa) austriaco (per la precisione, è sulla stessa direttrice di Capo Nord).

L’immagine della panchina ha fatto il giro dei social ed è stata ripresa anche dalla pagina ironica Average Furlan Guy: sotto la foto, non si sono fatti attendere i commenti, tra chi dice che l’indicazione per il Wellcum è sprecata (perché tanto tutti lo sanno raggiungere) e chi però fa notare che manca la direzione per l’osteria più vicina.