Il test drive per le auto elettriche in Friuli.

In linea con quanto sta accadendo nel resto d’Italia, anche a Udine e provincia continua a crescere l’interesse e la curiosità verso la mobilità sostenibile. Attenzione che potrà tornare finalmente ad essere espressa su strada grazie al ritorno dei test-drive organizzati da Autostar (marchio commerciale del Gruppo Autotorino) presso la filiale di Tavagnacco dove, accompagnati da driver professionisti, sarà possibile scoprire e provare in prima persona le novità elettrificate del mondo automotive, dopo una lunga stagione “digitale”.

Nell’ex provincia di Udine +650% di auto elettriche vendute.

La voglia di vetture elettriche è ben espressa dai dati sull’immatricolato in provincia di Udine dove, rispetto al 2019, tra gennaio e maggio 2021 sono stati registrati il 650% di veicoli elettrici in più (+645% in regione). In particolare, rispetto al 2019 è aumentata l’incidenza delle immatricolazioni green sul totale: rispetto allo 0,8% di due anni fa, quest’anno le macchine full electric e plug-in hybrid sono il 7,3% del mercato locale.

Per dare soddisfazione al desiderio di scoperta dei consumatori nei confronti della mobilità green, Autostar e Gruppo Autotorino, in collaborazione con Quattroruote C’è, organizza nella concessionaria Mercedes-Benz di Tavagnacco sabato 26 giugno dei test-drive esclusivi. Sarà l’occasione perfetta per tornare a provare le emozioni della guida su strada, scoprire le novità della mobilità elettrificata firmata Mercedes-Benz e, come fiore all’occhiello, provare la novità assoluta della gamma: Classe C, in questi giorni al debutto italiano.

Per garantire il rispetto della normativa anti covid-19 e salvaguardare la salute dei visitatori e collaboratori, sarà possibile prenotare il test-drive su www.autostargroup.com/filiale-di-tavagnacco-mercedes.

