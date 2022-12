A Tavagnacco, la palestra che offre servizi personalizzati

“È un immenso piacere che due giovani ragazzi abbiano trasformato le loro passioni in un vero e proprio lavoro e soprattutto vogliano farsi strada puntando sulla qualità dei servizi personalizzati, non posso che augurare loro i migliori successi”.

E’ con queste parole che Moreno Lirutti, sindaco di Tavagnacco, esprime tutta la fierezza nel vedere nascere una struttura così alternativa e all’avanguardia nella sua comunità. Non è una classica palestra infatti, ma un vero e proprio ‘centro personal‘ il Digiu Fitness, la struttura di 300 metri quadrati che Francesco ed Elisa hanno inaugurato sabato 3 dicembre a Feletto Umberto.

Rispettivamente 31 e 28 anni, i due ragazzi hanno deciso di svoltare e reinventarsi, buttandosi a capofitto in quella che fino all’altro ieri era unicamente una loro passione: il fitness e l’estetica. Perito informatico e programmatore, Francesco si allenava con passione da 13 anni, mentre Elisa lavorava per un’azienda di cosmetici. Complici i quasi due anni passati tra le mura domestiche della loro casa poco distante da quello che sarebbe diventato il loro luogo di lavoro, Francesco ed Elisa hanno avuto modo di specializzarsi ed approfondire quello che è sempre stato un percorso parallelo: il fitness e gli allenamenti per lui, l’estetica e la cura del corpo per lei.

“Il nostro centro nasce dall’esigenza di creare qualcosa che non c’era, un cento fitness aperto al pubblico ed al contempo riservato – spiega Francesco – un ambiente all’interno del quale allenarsi in maniera intelligente, ottimizzando tempo ed energie per ottenere i risultati per poi avere tempo da dedicare alle cose realmente importanti della vita”. “Disponiamo delle attrezzature più all’avanguardia che si possano trovare sul mercato, l’allestimento della sala è stato studiato nei minimi dettagli per offrire un’esperienza di allenamento unica – prosegue il ragazzo -. “La nostra ‘mission’ è guidare le persone verso un allenamento consapevole con i sovraccarichi per migliorare la quotidianità di ognuno e riuscire ad avere avere un fisico più reattivo, prestante e tonico – continua -; nessun aspetto è lasciato al caso, la cura minuziosa dei dettagli è il nostro marchio di fabbrica, non importa quale sia il punto di partenza dei nostri clienti, che siano già allenati in palestra o che non ci abbiano mai messo piede, il nostro obiettivo è proprio quello di raggiungere assieme il massimo livello che è soggettivo per ognuno di noi”.

Si punta tutto sulla qualità del servizio insomma, il numero massimo che verrà consentito all’interno della struttura sarà di dieci persone esclusivamente previo appuntamento per poter dedicare il giusto tempo e la dovuta attenzione a tutti, nonostante la struttura sia in grado di ricevere quaranta persone e sia dotata di ben cinquanta postazioni di lavoro. Inizialmente sarà proprio Francesco ad occuparsi dell’area dedicata al fitness, mentre Elisa gestirà con passione e competenza lo studio di estetica integrato alla struttura.