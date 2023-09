La consigliera Liguori a Canalutto di Torreano per verificare lo stato della strada dopo la frana di un anno fa.

“A causa del dissesto idrogeologico dovremo tutti girare col caschetto?” A chiederlo, provocatoriamente, è la Consigliera del Gruppo Patto-Civica che si è recata a Canalutto, frazione di Torreano, per verificare lo stato della strada che da oltre un anno è bloccata da una frana avvenuta il 1 settembre del 2022.

“In campagna elettorale il centrodestra aveva promesso di risolvere il problema entro maggio – spiega Liguori – ma come è evidente la situazione è ancora bloccata, con disagi evidenti per la popolazione. I soldi per ripristinare l’area dovrebbero già essere stati stanziati e non capiamo quali siano i motivi per i quali ancora non si sia proceduto con i lavori per ridare alla strada le sue condizioni precedenti alla frana. E’ cruciale che si intervenga prima dell’arrivo della stagione delle pioggie. Per questo motivo porterò un’interpellanza alla giunta regionale in modo da far luce su questa vicenda e per chiedere che si agisca al più presto, anche per ripristinare altre aree dissestate che sono presenti in diversi territori della nostra regione”.

Liguori chiede una maggiore attenzione e celerità da parte di chi governa nell’affrontare queste situazioni: “Gli aspetti che riguardano la salute delle persone che vivono in Friuli Venezia Giulia – conclude – richiedono un grande lavoro da fare in sanità, ma anche occuparsi del territorio e dell’ambiente per garantire la sicurezza delle persone. Su questo, se chi governa non è attento e rapido nel trovare soluzioni, noi li sollecitiamo anche recandoci in prima persona a prendere visione e consapevolezza di ciò che serve fare, fino a che il problema non verrà risolto”.