Addio a Tristano Vicario, pilastro dello sci alpino in Friuli Venezia Giulia

Tristano Vicario si è spento a 62 anni.

Il mondo dello sci regionale è in lutto per la scomparsa di Tristano Vicario, consigliere regionale della FISI e direttore tecnico dello sci alpino. Vicario, che aveva 62 anni, ha lasciato un segno indelebile nello sci del Friuli Venezia Giulia, grazie alla sua lunga esperienza come allenatore e preparatore.

Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli chiave all’interno del Comitato FISI e dello Ski College Bachmann, contribuendo alla crescita di numerosi giovani talenti. La sua ultima grande soddisfazione è stata vedere Beatrice Rosca entrare nella squadra nazionale, dopo averla seguita con dedizione nella scorsa stagione.

Residente a Tricesimo, Vicario gestiva, assieme al fratello, lo storico negozio di famiglia, Vicario Sport, a Reana del Rojale. “Ho un bellissimo ricordo di lui – ha dichiarato con commozione Maurizio Dunnhofer, presidente del Comitato FISI FVG –. Abbiamo perso una brava persona e un grande allenatore“. L’intero Consiglio Direttivo della FISI FVG e tutto il mondo degli sport invernali si stringono attorno alla famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze per questa dolorosa perdita.