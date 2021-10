Don Dino Bressan novo parroco di Tricesimo.

Tricesimo si prepara ad accogliere il nuovo parroco. Dal 7 novembre prenderà servizio don Dino Bressan, che si occuperà anche di Ara e Fraelacco. Prende il posto di don Marco Visintini e finora è stato impegnato nelle parrocchie di Basiliano e limitrofi.

Figlio di genitori emigrati dal Friuli, monsignor Bressan è nato nel 1957 a Charleroi, in Belgio. È stato ordinato sacerdote il 26 settembre 1981. Dal 1988 al 1994 è stato Direttore del Centro diocesano di Pastorale Vocazionale e nel 1993 è diventato parroco di Pradamano fino al 1997. In carriera è stato anche per 8 anni – dal 2004 al 2012 – rettore del seminario interdiocesano San Cromazio di Aquileia.

Dal 2012 a oggi ha rivestito l’incarico di parroco di Basiliano, Basagliapenta, Blessano, Orgnano, Variano, Villaorba e Vissandone, comunità che ha guidato fino alla recente nomina a parroco di Tricesimo, Ara e Fraelacco.

