La donna morta dopo lo scontro frontale in Friuli.

Incidente mortale sulle strade del Friuli. È accaduto ieri sera in via San Vito a Bando, frazione di Morsano al Tagliamento.

A perdere la vita è stata una donna di 66 anni, Luciana Dean, residente proprio a Morsano. Fatale lo schianto della sua utilitaria contro un Suv, avvenuto – per cause ancora da accertare – poco dopo le 21. Dopo l’urto, piuttosto violento, tra i due mezzi, l’auto della donna è finita in un fossato.

Immediato l’arrivo dei soccorsi: nonostante il prodigarsi dei sanitari del 118, per Luciana Dean non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente si registrano altri due feriti. Sul posto, per rilievi e viabilità, anche i vigili del fuoco di Pordenone e i carabinieri di Cordovado e Pordenone.

(Visited 628 times, 628 visits today)