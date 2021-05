La pipa rudimentale per fumare la droga a Tricesimo.

Abbandonano una pipa rudimentale per fumare la droga, in particolare il crack, in strada. La vicenda lascia sgomenta Tricesimo, dove in via Kennedy è stato trovato un “bong” artigianale.

La foto di questo singolare rinvenimento è stata postata sui social. Molti residenti si sono detti preoccupati per questo ritrovamento.

