L’incendio a Grupignano.

Nell’ex presidio militare di Grupignano si scatena un incendio e le fiamme danneggiano i carri allegorici del Palio di San Donato a Cividale.

È accaduto nel pomeriggio di oggi, quando nella frazione cividalese è scattato l’allarme. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, ha intaccato un capannone, un’ex caserma militare ora in uso al Comune di Cividale.

Sul posto sono accorsi cinque uomini del distaccamento dei vigili del fuoco di Cividale, che si sono adoperati per spegnere l’incendio. Assieme a loro è arrivata in supporto un’autobotte dal comando di Udine.

I vigili del fuoco sono riusciti ad allontanare i carri, impedendo la loro completa distruzione. Dopo le 19.30 è cominciata la bonifica dell’area. L’incendio non ha coinvolto persone.

