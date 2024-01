Violento incendio nella notte, casa in fiamme: un’intera famiglia in ospedale

Tricesimo, incendio nella notte.

Violento incendio nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 all’interno di un’abitazione di Tricesimo. Tre persone che si trovavano in quel momento in casa sono state soccorse dal personale sanitario per un principio di intossicazione. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte, quando le fiamme sono divampate negli spazi di un’abitazione, nel territorio comunale di Tricesimo, in via Zorutti.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza che ha preso in carico le tre persone, mamma, papà e figlio, trasportate poi tutte in codice verde, per precauzione, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto i vigili del fuoco hanno lavorato per evitare che le fiamme di propagassero ad altre abitazioni. All’origine dell’incendio, con tutta probabilità, il surriscaldamento di una canna fumaria.