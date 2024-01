Incidente sull’ex provinciale 52 a Mereto di Tomba, sei i feriti.

Sei persone sono state soccorse questa mattina dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Pantianicco, nel territorio comunale di Mereto di Tomba, lungo la ex provinciale 52, all’altezza dell’intersezione con la ex provinciale 101.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, a scontrarsi sarebbero stati due veicoli. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Codroipo, l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Udine Nord e l’elisoccorso. Hanno attivato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le sei persone coinvolte nell’incidente: per una è stato disposto il trasporto in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie, comunque stabile; per altre tre è stato disposto il trasporto in ambulanza all’ospedale di San Daniele del Friuli in codice giallo per dinamica; per altre due persone è stato disposto il trasporto in ambulanza in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.