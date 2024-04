Tappa a Udine per il beauty talent Aegyptia Fashion Lab.

Tappa regionale del beauty talent Aegyptia Fashion Lab in Friuli Venezia Giulia. A Udine, lunedì 22 aprile 2024 scenderanno in campo mettendosi alla prova davanti allo specchio gli allievi del Centro Studi A. Manzoni. In una competizione a colpi di spazzole, pennelli e rossetti i partecipanti si sfideranno in un vero e proprio percorso di gara che si snoderà dalle selezioni regionali fino alla finale.

Un concorso nazionale giunto al suo 12esimo anno che vuole celebrare la bellezza contemporanea e inclusiva, aperto agli studenti delle più importanti scuole e accademie di acconciatura ed estetica. Obbiettivo comune: diventare un make-up artist e hair-stylist professionista. I criteri di selezione e valutazione dei lavori faranno riferimento alla corrispondenza al tema assegnato, che potrà essere scelto quest’anno tra i mood Old Hollywood e I Love 80’s, all’originalità della creazione e alle capacità e competenze tecniche nell’esecuzione oltre che dell’accuratezza delle tecniche usate.

“Questo progetto va oltre il senso del concorso stesso, il nostro intento è soprattutto quello di individuare e sostenere i futuri nuovi talenti del settore, spingendoli a vivere la professione con passione e impegno.” Dichiara Emanuele Giunta amministratore unico di BCM Cosmetics società organizzatrice insieme a 360° BACK e Aegyptia Milano Makeup del talent e ideatore della manifestazione. “Inoltre, partecipare a Aegyptia Fashion Lab offre a moltissimi studenti l’opportunità di interagire con professionisti del settore, costruire reti e ottenere feedback preziosi.”

“La partecipazione a questo storico concorso è un’occasione unica per i nostri studenti che avranno così modo di confrontarsi con altre realtà – commenta Giuseppe Lomedico, direttore dell’ istituto Centro Studi Manzoni – . I partecipanti avranno la possibilità di mettersi alla prova, dimostrando quanto appreso nel corso degli studi, le loro abilità e creatività, davanti a una giuria di esperti.”

Il concorso

Il concorso si articola in una prima fase di selezioni regionali che vedranno sfidarsi oltre 300 concorrenti in 8 tappe che si svolgeranno tra marzo e maggio. I vincitori accederanno di diritto alla finale nazionale che si svolgerà nel corso di un evento a Milano giovedì 30 maggio 2024.

In ogni sfida l’obiettivo sarà quello di creare, nelle 2 ore di tempo a disposizione, un total look, scegliendo tra le due tendenze assegnate, i lavori saranno giudicati da una giuria tecnica composta da professionisti del settore, stilisti e giornalisti, diretta sempre da Emanuele Giunta.

I finalisti avranno la possibilità di partecipare, a una sfilata della Milano Fashion Week di settembre 2024 in qualità di makeup artist del team Aegyptia con la societa’ di servizi 360°BACK. Forbici e pennelli in mano, che la sfida abbia inizio.