Aggressione in un bar di Udine: uomo preso a calci e pugni da uno sconosciuto

Aggressione in un bar di Udine.

Aggressione in un bar di Udine: un uomo di 59 anni di Remanzacco ha denunciato ai carabinieri della stazione locale di essere stato picchiato da uno sconosciuto. Sarebbe accaduto nella serata del 17 aprile, in un locale del centro del capoluogo friulano. Il 59enne ha raccontato di essere stato aggredito da un uomo che non conosceva e che lo ha colpito con una testata per poi prenderlo a calci e pugni, tanto da essere stato costretto ad andare in ospedale a Cividale per le cure, con una prognosi di 10 giorni.

Un’altra aggressione è avvenuta, sempre a Udine, ma nella zona della Lidl di via Cividale: qui, un bengalese che risiede alla Cavarzerani ha chiesto l’intervento della Radiomobile perché poco prima uno sconosciuto lo aveva colpito con un bastone al polso sinistro per poi dileguarsi facendo perdere le tracce. La vittima non ha richiesto cure e, al momento, non ha sporto denuncia.