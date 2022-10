Nuove telecamere a Udine

La giunta Fontanini punta ancora sul tema della sicurezza e installa nuove telecamere a Udine.

L’amministrazione, infatti, ha deciso di investire altri 36 mila euro per installare cinque occhi elettronici a Paderno; nello specifico, saranno posizionati all’ingresso del parcheggio sul retro della parrocchia di Sant’Andrea Apostolo (via Piemonte), al parcheggio della scuola Marconi (viuzza del Vat), nelle vicinanze del ponticello all’incrocio tra via del Maglio e viale Vat e ancora nell’area limitrofa al circolo del tennis (sempre su via del Maglio) e all’intersezione tra viale Vat e via Alessandria.

Se questo è l’intervento più vicino nel tempo (l’obiettivo è concluderlo entro i primi mesi del 2023), non è certo l’ultimo: mentre sono ancora in corso i lavori di installazione di 65 nuove telecamere, Palazzo D’Aronco sta già pensando ad un nuovo mega piano di potenziamento del sistema di videosorveglianza che dovrebbe prendere forma verso la fine dell’anno e che riguarderà soprattutto i quartieri ora scoperti e le aree limitrofe alle scuole.