Nell’ambito delle celebrazioni per la Brigata Alpina Julia.

La Sezione ANA di Udine, in occasione del 75° anniversario della costituzione della Brigata Alpina “Julia”, desidera celebrare la ricorrenza con un concerto che ripercorra le gesta degli alpini attraverso il canto.

Sabato 12 ottobre alle 20.30 presso la chiesa di S. Pietro Martire in via P. Sarpi a Udine, protagonista della serata sarà il Coro della Brigata Alpina Julia Congedati, nato nell’agosto del 1979 al fine di partecipare al concorso Cori Alpini alle Armi.

Il repertorio è sempre stato legato sia alle vicende della vita in montagna, cantato dai suoi più grandi compositori ed arrangiatori, tra i quali possiamo citare Pigarelli, Pedrotti, Bon, Casagrande, Malatesta e De Marzi, sia alle vicende drammatiche del corpo degli alpini nella prima e seconda guerra mondiale, nonché a tutta la vita dei militari dalle reclute, ai vecj, ai congedati. Le zone di reclutamento sono cambiate con gli anni, ma hanno principalmente interessato Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Abruzzo.

La direzione di tale complesso corale è stata affidata a dei giovani maestri in armi, alpini di leva, che si sono tramandati esperienze e tecniche ed hanno affinato la qualità delle voci. Sono cambiati i maestri, i capicoro, tanti e tanti coristi (fino ad oggi circa un migliaio): Il Coro della

Brigata Alpina Julia è sempre rimasto lo stesso, portando lo spirito del Corpo degli Alpini in mezzo alla gente.

L’impostazione e la passione sono rimaste immutate fino ai nostri tempi, tanto che i coristi congedati da molti anni o da pochi mesi (alcuni potrebbero essere padri e figli) che non si

sono mai visti o conosciuti, continuano ad incontrarsi, in occasioni di concerti, per rivivere la

bellissima esperienza di cantare assieme per trasmettere emozioni e ricordi e per tenere vivi gli ideali degli Alpini.

Con il termine del servizio di leva obbligatorio, anche il coro in armi ha cessato di esistere. A mantenere viva la tradizione del canto alpino con le insegne della gloriosa Brigata Julia, sono oggi gli alpini che prestarono il proprio servizio nel coro in armi, costituitisi in associazione nel 1999 e da allora protagonisti di molti concerti in tutta Italia, Stati Uniti e Canada.

Il Coro BAJ congedati si è esibito nell’aula del Parlamento Italiano ed in moltissime località, portando ovunque ricordi ed emozioni. Una formazione “ad assetto variabile”. Nel momento in cui si intona la prima nota, anche se i coristi non sono mai gli stessi, se i maestri sono sempre diversi o si alternano nella direzione durante lo stesso concerto, se di prove se ne sono fatte poche, tutti cantano con la stessa gran voce per trasmettere il medesimo sentimento. Per questa speciale occasione i coristi che hanno confermato la propria presenza sono circa 60, una

formazione di tutto rispetto che garantirà un concerto indimenticabile.