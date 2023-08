Nuove asfaltature sulle strade di Udine: ecco le vie interessate

I lavori di asfaltatura a Udine.

Nuovi interventi di asfaltatura per rendere sicure le strade di Udine: partono lavori al via in via Chiusaforte, a settembre invece si interverrà al confine con Feletto Umberto e in via Planis.

Con la perizia suppletiva e di variante deliberata nel corso della scorsa riunione di Giunta comunale, sono state decise alcune modifiche rispetto ai progetti originali. Nello specifico, si è deciso di posticipare l’intervento di riasfaltatura di viale Europa Unita perché nello stesso tratto di strada è in previsione la sostituzione della condotta fognaria da parte del Cafc nel 2024.

Sono in corso i lavori di via Chiusaforte, che termineranno l’11 agosto. L’intervento prevede il rifacimento della pavimentazione stradale, con l’adeguamento della carreggiata in previsione della pista ciclabile verso nord che sarà realizzata entro il 31 dicembre di quest’anno. Inoltre all’imbocco della via sarà realizzata una rotatoria, che renderà il traffico delle autovetture più fluido e scorrevole.

Dal 4 al 10 settembre saranno effettuati i lavori in via Planis in corrispondenza dell’incrocio con il Cavalcavia Diego Simonetti, dove saranno allargati i marciapiedi e saranno inserite nuove caditoie per il deflusso delle acque meteoriche. Infine, nell’ultima settimana di settembre e nella prima di ottobre si interverrà al confine con Feletto Umberto, in via Pascats e via Gran Selva per ristrutturare il manto stradale, anche qui gravemente danneggiato.

Il valore degli interventi è di circa 115 mila euro, e trova copertura nel quadro economico del largo programma di rifacimento delle superfici stradali già approvato e stanziato.