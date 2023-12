Un’auto immortalata mentre scende la gradinata della Basilica di Udine.

Per essere un percorso alternativo, lo è sicuramente; solo che è completamente sbagliato: un automobilista, infatti, è stato immortalato ieri sera mentre scendeva con la sua auto la gradinata della Basilica di Madonna delle Grazie, in piazza Primo Maggio a Udine.

Chi ha assistito alla scena è rimasto a dir poco sbalordito: non è dato sapere se il conducente abbia sbagliato strada o non si sia reso conto di dove stava andando. Fatto sta che, una volta che si è trovato sul plateatico davanti alla Chiesa, ha deciso di proseguire affrontando le quattro rampe di scale che lo separavano dalla strada, forse anche danneggiando il mezzo. Quando si dice “percorrere strade alternative”, però, non si intende sicuramente questo.

Il video: