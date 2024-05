Forti piogge nella notte in Friuli Venezia Giulia dove una depressione atlantica sta determinando afflusso di aria umida in quota da sud-ovest, mentre nei bassi strati soffia Scirocco che interessa l’Adriatico settentrionale fino a raggiungere le coste orientali della regione. Dalla mezzanotte rovesci e temporali sparsi hanno interessato la regione determinando piogge da moderate ad abbondanti a est, da abbondanti a intense sulla fascia occidentale. Alle ore 4 piogge intense hanno interessato localmente alcune zone della bassa pianura orientale. I quantitativi massimi sono stati registrati dalla stazione di Gorgo con 69 mm, 39 dei quali in un’ora.

Allagate alcune cantine.

Nel corso dell’evento sono stati segnalati allagamenti in alcune cantine in comune di Latisana, in località Pertegada, oltre che allagamenti in corrispondenza di un sottopasso nel comune di Precenicco. Si segnala la chiusura dei guadi di Rauscedo in comune di Vivaro e di Murlis in comune di Zoppola, oltre che i guadi secondari nel comune di Cordenons.

Le previsioni.

Nelle prossime ore le piogge, anche temporalesche, continueranno in modo sparso e intermittente; non si esclude la possibilità di piogge stazionarie. Una nuova intensificazione delle piogge si avrà dal tardo pomeriggio e fino alla notte, quando saranno possibili temporali localmente anche forti, specie su pianura, costa e Prealpi.

Le precipitazioni.

I laghi.

Al momento i principali invasi della regione stanno scaricando le seguenti portate:



Barcis: 181 m3/s

Ponte Racli: 114 m3/s

Ravedis: 60 m3/s



È stata attivata la fase di preallerta per l’invaso di Barcis, la fase di allerta per le dighe di Ponte Racli e Ca Zul e di vigilanza rinforzata a Ravedis.