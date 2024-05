Addio a Silvio Beorchia, storico avvocato sempre in prima linea per difendere la montagna

Silvio Beorchia aveva 89 anni.

Tolmezzo e il Friuli dicono addio all’avvocato Silvio Beorchia, un pilastro della comunità locale noto per la sua fervida difesa della legalità e dei diritti dei cittadini della Carnia. Beorchia, che aveva 89 anni, è scomparso dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Presidente dell’Ordine degli avvocati di Tolmezzo per vent’anni. Beorchia è stato un punto di riferimento per i suoi colleghi e per i cittadini della zona. La sua passione per la montagna e per la difesa dei diritti dei suoi abitanti lo ha portato a essere un membro attivo del Club Alpino Italiano, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità per molti anni. Dal dal 1967 al 1982 è stato vicepresidente della sezione di Tolmezzo e, quindi, presidente fino al 1988. Dal 1997 al 2002 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente nazionale del sodalizio.

Nel 2022 è stato insignito della prestigiosa “toga di diamante” per aver raggiunto i 60 anni di professione. I funerali di Silvio Beorchia si terranno domani, venerdì 17 maggio, alle ore 15 nel Duomo di Tolmezzo.