Denunciato dopo i controlli a Udine in Borgo Stazione.

Barcollava per strada e il suo modo di camminare ha attirato l’attenzione della pattuglia di carabinieri della Radiomobile in servizio di controllo nella zona di Borgo Stazione a Udine.

Gli uomini dell’Arma hanno quindi fermato il giovane e hanno capito che era in stato di forte alterazione, probabilmente ubriaco: il ragazzo ha infatti dato in escandescenze, opponendo resistenza e minacciano e offendendo i militari. Al controllo, inoltre, è risultato in possesso di 1,5 grammi di hashish. Il 17enne, un cittadino pakistano senza fissa dimora in Italia, è stato quindi segnalato per uso personale e denunciato per resistenza.