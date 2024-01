Un’iniziativa speciale per portare gioia e conforto ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il 5 gennaio alle 10.30, un gruppo di volontari dell’Associazione Diritti del Malato Udine distribuirà calze della Befana cariche di sorprese ai piccoli pazienti.

In un momento dell’anno che celebra la magia e la generosità, l’Associazione Diritti del Malato Udine desidera regalare un sorriso ai bambini che affrontano periodi di degenza ospedaliera. Le calze della Befana contengono dolcetti, cioccolatini e tubetti di bolle di sapone, offriranno un momento di distrazione e svago per i giovani pazienti. Quest’iniziativa è parte integrante degli sforzi continui dell’Associazione per migliorare la qualità di vita dei malati e delle loro famiglie, contribuendo a creare un ambiente ospedaliero più accogliente e umano.

“In un momento delicato come quello dell’ospedalizzazione, vogliamo portare un po’ di gioia e speranza ai bambini del reparto di Pediatria – commenta la presidente dell’Associazione Diritti del Malato Udine, Anna Agrizzi – . La Befana, con i suoi doni speciali, rappresenta un modo affettuoso per mostrare il nostro sostegno e la nostra solidarietà a coloro che stanno affrontando sfide difficili”. L’Associazione estende un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa attraverso donazioni e volontariato. La collaborazione della comunità è fondamentale per garantire il successo di tali progetti e per diffondere un messaggio di amore e attenzione verso chi più ne ha bisogno.