Torna l’appuntamento con i Buddy Market a Udine.

Sabato 26 aprile secondo appuntamento con i Buddy Market in centro a Udine, i mercatini di artigianato a cura dell’Associazione Spicelapis, in collaborazione con Call me Buddy e con il patrocinio del Comune di Udine. L’evento si svolgerà in Piazza Garibaldi, dalle 9.30 alle 16.30.

L’Associazione Spicelapis e Call me Buddy anche per il 2025 propongono i mercatini-evento, sabato 26 aprile, in Piazza Garibaldi (UD): creativi, artigiani e hobbisti si riuniscono per proporre alla città i loro prodotti e la loro arte. Grazie anche alla collaborazione con i commercianti della Piazza, viene riproposto l’evento per la sua seconda edizione del 2025, in programma tante attività che vogliono puntare la lente di ingrandimento sull’artigianato locale.

I Buddy in Garibaldi vogliono portare vivacità in una bellissima piazza da poco resa pedonabile, grazie anche agli espositori stessi che durante la giornata proporranno diversi laboratori dedicati a grandi e piccoli: sono sette i workshop tematici dedicati a chi vuole imparare divertendosi e dando voce alla propria creatività.

Il programma.

Dalle 9.30 Apertura Buddy Market



Dalle 10.30 colora il tuo animaletto acchiappasogni

Colora un mini Acchiappasogni in legno scegliendo il tuo animaletto preferito. A cura di Anna Antonutti – Ajla lab. Costo 5 euro Prenotazioni +39 340 5506643 o info@ajla.it



Alle 11.00 Marbling Experience

Un viaggio nel colore con Marija Milic! Il marbling o marmorizzazione è un’antica tecnica di decorazione ad immersione. Le gocce di colore vengono depositate su una superficie acquosa dalla quale si espandono in una sorta di danza, che dà vita a pattern sempre diversi. I colori vengono assorbiti da ciò che viene adagiato delicatamente sulla superficie, in un processo magico che rende ogni creazione unica! Nel laboratorio di marmorizzazione sperimenteremo su carta giocando con il flusso dell’acqua in un’attività rilassante adatta a tutte le età. Porterai a casa 5 fogli A4 più un quadretto in tela marmorizzati. Info e iscrizioni: extravacat@gmail.com. Costo 25 euro.



Alle 10.00 e alle 14.30 crea la tua candela selvaggia

A cura di @terragrezza. Info e iscrizioni: @terragrezza. Crea la tua candela unica in legno o noce di cocco utilizzando cera naturale, oli profumati di alta qualità, fiori, erbe e un tocco di magia. Costo 20 euro per la candela in cocco, 30 euro per la candela in legno



Alle 10.30 e alle 15.30 crea la tua peg doll

A cura di Chiara Volpe, Info e iscrizioni: chiara.volpe@ymail.com. Decora con Chiara la tua Peg Doll e crea il tuo calendario settimanale! Dai 5 agli 8 anni.



Alle 14.00 chiodi e filo

A cura di Claudia Signoretti. Iscrizioni: siklau74@gmail.com. Su una base in filo con chiodi e legno creeremo quadretti e vasetti unici. Costo 10 euro, dai 7 anni in su.



Dalle 14 alle 19.00 sono previste visite gratuite al museo della farmacia Colutta. Non è necessaria la prenotazione.