Si trova faccia a faccia con i ladri: 36enne colpito al volto finisce in ospedale

Il tentato furto nella serata di martedì a Sacile.

Pensava fosse solo un falso allarme, invece si è trovato faccia a faccia con tre ladri. È finita con un pugno in pieno volto la disavventura di un 36enne di Sacile. Martedì sera l’uomo era accorso nella casa di via Villorba dei genitori per controllare cosa avesse fatto scattare il sistema di allarme – apparentemente attivatosi per errore – ma appena varcata la soglia si è trovato davanti tre sconosciuti, due uomini e una donna, intenti a rovistare nelle stanze.

L’incontro è stato fulmineo e violento: uno dei ladri, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, ha sferrato un pugno al volto dell’architetto, facendolo barcollare. I malviventi sono poi fuggiti senza riuscire a portar via nulla.

Secondo la ricostruzione, i tre si sarebbero introdotti nella proprietà scavalcando la rete divisoria tra i civici. Le tracce della loro presenza sono evidenti: la rete è piegata e una finestra mostra segni di effrazione, probabilmente causati da un grosso cacciavite.