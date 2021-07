L’incendio ai cassonetti a Udine.

Non doveva avere di meglio da fare lo scriteriato (o gli scriteriati) che nella notte ha deciso di divertirsi dando fuoco ad una decina di cassonetti di via Divisione Garibaldi – Osoppo a Udine. Come in un gioco tra guardie e ladri sono state appiccate le fiamme per la prima volta intorno alle 22. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno spento i cassonetti ormai distrutti dal fuoco.

Ma rientrati alla base sono dovuti riuscire poco dopo, perchè venivano segnalate le fiamme da altri contenitori dei rifiuti. E così hanno continuato fino alle 2 di notte, seguendo le chiamate che avvertivano di nuovi incendi. In tutto i cassonetti distrutti sono stati una decina. Ora toccherà ai carabinieri vedere se è possibile risalire agli eventuali responsabili.

