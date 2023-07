In pensione lo storico custode del Castello di Udine.

E’ andato in pensione lo storico custode del Castello di Udine: dopo anni di servizio, il 30 giugno Paolo Tosolini ha chiuso per l’ultima volta il portone che dà l’accesso alla salita al Colle da Piazza Libertà, attorniato da tanti colleghi che hanno voluto “accompagnarlo” in questo rito finale.

Anche il vicesindaco Alessandro Venanzi gli ha mandato un messaggio di saluto: “Goditi la meritata pensione caro Paolo, l’amministrazione oggi perde una delle sue risorse migliori”. Intanto, il Municipio ha pubblicato il bando per trovare il successore.

Si tratta di una selezione interna riservata al personale dipendente del Comune di Udine con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al custode sarà riservato un alloggio di servizio, assegnato a titolo gratuito, che si trova all’inizio della discesa che dal piazzale del Castello porta al centro cittadino, al primo piano della Casa della Confraternita. L’abitazione è composta da n. 7 vani (cucina – soggiorno, tre camere, bagno, guardaroba, disimpegno, terrazzo) per una superficie, escluse aree scoperte, di 152 metri quadrati.

La richiesta per il ruolo deve essere presentata entro il 18 luglio e sul sito del Comune si possono trovare tutte le informazioni relative ai requisiti e alle mansioni di cui il candidato prescelto si dovrà occupare.