Incidente a Maiano.

Incidente oggi pomeriggio a Maiano, dove un’automobilista ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro il muro di recinzione di un’abitazione.

Il sinistro, che non ha coinvolto altri veicoli, è avvenuto in via Udine. La conducente è stata portata in ospedale in ambulanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Daniele del Friuli, i carabinieri e i sanitari del 118.