A Udine le celebrazioni della la Virgo Fidelis, patrona dei carabinieri

Oggi, 21 novembre 2024, nella Cripta Ossario del Tempio di San Nicolò di Udine, i Carabinieri della Legione “Friuli Venezia Giulia” hanno celebrato la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma. Con l’appellativo di “Virgo Fidelis”, evocativo del motto araldico dell’Arma “Nei Secoli Fedele”, la Vergine Maria è divenuta Patrona dei Carabinieri dal 1949 per volontà di Papa Pio XII, che ne fissò la ricorrenza il 21 novembre, giorno in cui la liturgia cristiana ricorda la “Presentazione al Tempio della Beata Vergine Maria”.

La cerimonia.

Alla Cerimonia hanno presenziato il Comandante della Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” Gen. B. Gabriele Vitagliano, Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, unitamente a una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali.

Ai Carabinieri in servizio e in congedo si sono uniti le massime Autorità civili e militari, nonché i rappresentanti del mondo del commercio e dell’industria del capoluogo friulano.

La Giornata dell’Orfano.

Al termine della Celebrazione Eucaristica, officiata dal Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Udine, Mons. Guido Genero, coadiuvato dal Cappellano militare Don. Albino D’Orlando, è stata celebrata la “Giornata dell’Orfano”.

L’Arma affida la gestione del supporto alle necessità dei propri orfani all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.) la quale, fondata il 15 maggio 1948, oggi assiste circa 1.000 orfani a ciascuno dei quali eroga un sostegno semestrale, distinto per fasce d’età, sino al compimento degli studi (per quelli disabili l’assistenza è a vita).

Oggi ricorre anche l’83° anniversario della “Battaglia di Culquaber”, combattuta in Abissinia (l’attuale Etiopia), dal 6 agosto al 21 novembre 1941, tra le truppe italiane e quelle britanniche. Per l’epica resistenza dei Carabinieri, la Bandiera dell’Arma è stata insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare.

A margine della celebrazione il Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Udine, Magg. Alessandro Volpini, ha proceduto – in forma solenne – alla restituzione nelle mani del parroco della Chiesa dei Santi Pietro e Biagio in Cividale del Friuli, Mons. Livio Carlino, di una statua di legno e cartapesta del XIV secolo raffigurante una “Madonna con Bambino”.

Proveniente dalla chiesa della città ducale, dalla quale era fuoriuscita in circostanze mai documentate, la statua era stata posta in vendita presso un negozio di antiquariato della regione.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Tutela del Patrimonio Culturale, anche grazie all’ausilio di docenti storici dell’arte del Dipartimento Studi Umanistici e del Patrimonio culturale dell’Università di Udine, hanno permesso di identificare e recuperare quest’opera estremamente importante nel panorama artistico friulano dell’epoca e che rappresenta un unicum, secondo quanto documentato nella critica e nella pubblicazione di riferimento sulle opere lignee di contesto ecclesiastico risalente al 1958.