Chi sono i ragazzini del violento pestaggio in pieno centro a Udine

Pestaggio a Udine.

Un ragazzino per terra, che tenta di difendersi (forse con uno zaino) e altri tre che lo prendono a calci ripetutamente e con rabbia: una scena agghiacciante, quella del pestaggio tra giovani avvenuto a Udine, sabato pomeriggio in pieno centro e in pieno giorno, nell’area delle giostre di Piazza Primo Maggio.

Il video della rissa è girato sui social, creando scalpore per diversi motivi: per la violenza dell’aggressione, certo, ma anche il fatto che nonostante si veda dalle immagini che c’erano diversi spettatori presenti, nessuno è intervenuto, come fosse una cosa normale assistere ad una simile scena quasi nel cuore di Udine.

Ma chi sono i protagonisti del video? A quanto sembra dalle prime informazioni, si tratterebbe di un gruppo di stranieri. Qualcuno sabato ha chiamato per segnalare il fatto e i carabinieri sono intervenuti sul posto, ma non c’era più nessuno e nessuno si è fatto avanti. Per ora, invece, all’Arma non è pervenuta alcuna denuncia.