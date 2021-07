Il McDonald’s di Borgo stazione a Udine chiude.

“Chiudere un’attività non fa mai piacere a nessuno. Ma posso dire che la nostra presenza sul territorio, in questi anni, si è rinforzata di pari passo con lo sviluppo della città e che ormai tutti nuovi ristoranti della catena seguono logiche diverse”. Non nasconde un pizzico d’amarezza Angelo Casa, proprietario dei McDonald’s della provincia, annunciando la chiusura dello storico punto di Borgo stazione, all’angolo tra via Roma e viale Europa Unita.

Quel McDonald’s è stato il primo di Udine e per generazioni di giovani ha rappresentato un rito d’iniziazione. Era la fine degli anni Novanta quando la catena degli hamburger arrivò in città e fu subito amore. Per tantissimi l’appuntamento con panini e patatine rappresentava una tappa fissa all’uscita da scuola, prima di prendere la corriera o il treno.

Aveva aperto subentrando alla birreria Moretti, altra catena culto per il Friuli. Poi man mano i punti McDonald’s erano aumentati con quello del Cittàfiera, di Udine Nord, del Centro studi, fino all’ultimo nato in viale Palmanova, aperto poco prima della pandemia.

“Le esigenze oggi sono cambiate e nei nostri ristoranti è importante, ad esempio, avere il McDrive, che in epoca Covid rappresenta anche il metodo più sicuro per ordinare. Le intenzioni della casa madre, inoltre, sono di aprire nuovi ristoranti in provincia e sul piano di sviluppo avremo un confronto proprio nei prossimi mesi”, aggiunge Casa. I 18 dipendenti attualmente impiegati nel punto di borgo stazione non perderanno il posto, ma saranno impiegati negli altri ristoranti McDonald’s di Udine.

(Visited 274 times, 274 visits today)