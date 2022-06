A Udine tornano gli eventi per l’estate.

A Udine tornano gli eventi per l’estate, tra cinema, spettacoli e feste per i bambini. “Da giovedì 23 giugno al via un calendario ricco di eventi per illuminare l’estate di Udine. Il 23 giugno si alza il sipario sul cinema all’aperto nel parco Loris Fortuna e si terrà la grande festa per i bambini al parco Brun nel quartiere Chiavris con uno spettacolo che vedrà, come ospite d’onore, Cristina D’Avena. Dal 24 al 26 giugno si terrà il motoraduno “Città di Udine”, che richiama motociclisti da tutta Italia e dall’estero. Il 30 giugno in via Mercatovecchio luci accese su Opus Loci, vetrina per i cinque siti regionali che sono patrimonio dell’Unesco (Cividale, Aquileia, Palmanova, le Dolomiti Friulane e Palù di Livenza). Ricordo, infine, la Notte bianca di sabato 2 luglio, con il concerto di Francesco Gabbani”.

Così Maurizio Franz, assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, ricordando che “su tre turisti che scelgono il Friuli Venezia Giulia come meta turistica, due puntano sull’ex provincia di Udine, che ha accolto il 58,6% degli arrivi di italiani dell’intera regione e il 64,5% delle presenze. Per gli stranieri i dati – secondo i report più recenti – sono rispettivamente pari a 57,1% e 59,8%. Si tratta di un successo certificato dai numeri, che premia tutto il Friuli, capace di delineare un’offerta completa, dal mare alla montagna, ma che sta contestualmente crescendo anche sotto il profilo delle opportunità legate alla cultura, all’enogastronomia e al contatto con la natura”.

Spiega ancora Franz: “Un turismo a misura d’uomo, che vive di servizi puntuali e dedicati alla persona, che consente di approfondire la conoscenza del territorio è un settore su cui abbiamo puntato e che ci sta premiando. Riviste specializzate europee e mondiali hanno ripetutamente posto l’accento sulla straordinarietà peculiare della nostra terra. Mi piace evidenziare come la scelta di investire sulla mobilità sostenibile ci stia premiando: sono centinaia i turisti che, quotidianamente, attraversano e visitano la città percorrendo la pista ciclabile dell’Alpe Adria. Sono persone che arrivano, si fermano per scoprire Udine e contribuiscono a riempire i locali e le strutture ricettive”.

Ancora Franz: “La nostra città è stata definita una “bomboniera” da diversi ospiti internazionali, rimasti colpiti dall’eleganza e dall’attrattività dei nostri monumenti e dei luoghi simbolo di Udine. Gli sforzi fatti per riqualificare la città stanno pagando sia in termini statistici che di recensioni e commenti. L’obiettivo è continuare sulla strada intrapresa, dialogando con le categorie e le associazioni, per innalzare ancora l’offerta turistica e per delineare un calendario appetibile e di spessore ai residenti”.

(Visited 80 times, 80 visits today)