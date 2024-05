Udine, cinque ragazzi in giro in auto senza patente.

Cinque ragazzi, alcuni minorenni, senza patente in giro per Udine in auto: fermati dalla polizia locale. E’ successo nel corso della serata di sabato 11 maggio. Intorno alle ore 23.20 durante un’attività di controllo di polizia stradale effettuata su via Marco Volpe a Udine, all’altezza della fermata bus, una pattuglia della polizia locale notava una Dacia Sandero proveniente da via Poscolle che alla vista degli agenti cambiava repentinamente direzione di marcia. Con l’intento di arrestarsi sulla parte sinistra della carreggiata spegnendo al contempo il motore e disattivando le luci dell’auto, disposta in modo obliquo rispetto all’asse della carreggiata.

Notata la scena immediatamente gli agenti raggiungevano a piedi l’autovettura dalla quale scendevano cinque giovani, per lo più minorenni, con l’intenzione di allontanarsi velocemente. Giovani che venivano prontamente fermati e identificati. Al conducente, un ragazzo neo diciottenne friulano del 2006, veniva richiesta l’esibizione dei documenti di circolazione del veicolo e la patente di guida. Della quale però risultava essere sprovvisto.

Il giovane veniva sanzionato per guida senza patente e l’auto, sottoposta alla sanzione accessoria di fermo amministrativo, affidata a una persona idonea per trasportarla presso il luogo privato di custodia.