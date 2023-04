Nuovo caso di colla sulla porta per individuare le case da svaligiare.

A Udine si sta diffondendo una nuova tecnica per i furti: quella di individuare gli appartamenti da svaligiare segnando le porte con la colla, in modo da capire se i residenti siano presenti o meno.

Neanche una settimana fa, la Polizia aveva arrestato un cittadino georgiano (ancora sottoposto a misura cautelare in carcere), “beccato” a usare questo metodo in via San Valentino, grazie alla segnalazione di un cittadino. Ieri mattina, un nuovo intervento della Volante della Questura, questa volta in un condominio di viale Volontari della Libertà: ad accorgersi dei filamenti creati con la colla tra le porta e gli stipiti di alcuni appartamenti è stato un residente che ha chiamato le forze dell’ordine.

E sono le stesse forze dell’ordine a invitare i cittadini a prestare attenzione alla comparsa di segni, manomissioni o incisioni sulle porte e, nel caso venissero trovate, a contattare immediatamente la Polizia per un sopralluogo, consentendo così di individuare eventuali ladri.