Il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Udine Ianniello.

Arriva da Roma, dal Comando Generale, dove ha ricoperto diversi incarichi anche nell’Ufficio Legislazione, dove, tra l’altro, ha seguito i lavori parlamentari sulla riforma che ha portato al riordino dei ruoli del personale militare. Dal 2017 all’Ufficio Stampa per curare i rapporti con gli organi d’informazione e valorizzare l’immagine dell’Arma dei carabinieri, nella sua carriera ha ricevuto molteplici onorificenze tra cui quella di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la Medaglia d’Argento al merito di Lungo Comando e la Medaglia di Bronzo al merito della Croce Rossa, nonché la Croce d’Oro per Anzianità di Servizio.

Sposato con 2 figlie, laureato in Scienze Politiche all’Università di Trieste e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna all’Università di Roma “Tor Vergata”, ha conseguito poi l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la corte d’Appello di Napoli ed è iscritto all’Ordine dei giornalisti del Lazio. È il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Udine, il colonnello Orazio Ianniello. “Contento di essere qui, in un territorio laborioso, fatto di gente onesta – le prime parole del colonnello -. L’Arma dei carabinieri dedicherà il massimo impegno a svolgere il suo compito nella repressione dei reati, in sinergia con le altre forze di polizia, per contribuire a dare quella rassicurazione sociale e senso di percezione della sicurezza nella cittadinanza, in modo che il vivere sereno sia un vivere bene per tutti”.

