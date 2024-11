Conto alla rovescia per le feste: a Udine arriva il grande albero di Natale

Arrivato l’albero di Natale di Piazzetta Lionello a Udine.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: anche se manca un po’ più di un mese al 25 dicembre, oggi è arrivato il grande albero di Natale che è stato installato in Piazzetta Lionello a Udine. E’ uno dei tredici abeti natalizi che decoreranno la città e che verranno accessi, come le luminarie, nella tradizionale cerimonia che si svolgerà venerdì 22 dicembre.

I primi cinque, i principali come dimensioni, sono stati acquistati dal Comune di Udine e si trovano in via Lionello, in Piazza Duomo, in Piazza della Repubblica, al parco Moretti e, da quest’anno, in piazza XX Settembre. Tutti hanno una dimensione che va dai 7 ai 16 metri. Gli altri abeti, messi a disposizione dal Comune ai borghi, saranno posizionati nelle altre zone della città e in particolare in Piazzetta San Cristoforo, in via Grazzano, a Sant’Osvaldo e San Paolo vicino alle due Chiese, nei pressi del Tempio Ossario, in Viale Venezia sempre vicino alla Chiesa di San Giuseppe, in piazza a Laipacco e a San Rocco, e infine ai Rizzi.

Per quanto riguarda le luminarie, la magia del Natale si prepara a invadere la città con un piano di illuminazione che coinvolgerà ben 44 location distribuite sul territorio comunale. L’iniziativa, frutto dell’impegno dell’amministrazione comunale e della collaborazione con comitati di borgo e associazioni di quartiere, offrirà un’atmosfera suggestiva e unica durante tutto il periodo dell’Avvento.

In centro città, le tradizionali luminarie saranno accompagnate da proiezioni moderne e scenografiche su alcuni dei luoghi simbolo, tra cui la Loggia del Lionello, Palazzo D’Aronco, Piazza Matteotti, il Castello, la Stazione ferroviaria e, novità del 2024, Piazza Garibaldi e la Biblioteca Civica Joppi. Le proiezioni natalizie metteranno in evidenza le linee architettoniche degli edifici storici, esaltandone la bellezza e trasformando il cuore della città in un vero spettacolo di luci.

Anche le porte medievali della città saranno protagoniste di questo progetto di illuminazione natalizia. Porta Aquileia brillerà grazie al contributo di Arriva Udine, Porta Manin sarà illuminata con il sostegno di Credifriuli, mentre Porta Villalta si accenderà grazie a Bluenergy.

Oltre alle decorazioni, i friulani potranno contare sulla pista da ghiaccio allestita in Piazza Primo Maggio e su un programma di eventi che comprende 150 appuntamenti, in centro e nei quartieri. L’appuntamento, quindi, è per il 22 novembre alle 17.30 quando Udine si illuminerà ufficialmente di Natale.