La questura di Udine ha disposto controlli in borgo stazione.

Una multa e il sequestro di 8 bottiglie perché deteneva bevande alcoliche refrigerate destinate alla vendita a dispetto dell’ordinanza del sindaco che invece lo vieta ai gestori di borgo stazione. Due persone di nazionalità pakistana deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria in quanto sostavano in autostazione in violazione del daspo urbano.

É il bilancio frutto dei controlli effettuati ieri, 25 agosto su disposizione del questore di Udine nella zona di borgo stazione. Nel complesso sono state identificate 160 persone e controllati 18 pubblici. A effettuare i controlli, nella stessa giornata in cui, in viale Leopardi, è stato inaugurato il presidio fisso di polizia locale, personale della polizia di stato della questura udinese e del reparto prevenzione crimine “Lombardia”, dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza con anche un’unità cinofila e della polizia locale di Udine.

