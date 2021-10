Controlli anti droga in Borgo Stazione, 20 persone identificate e 1 multata

L’operazione a Udine.

Pomeriggio di controlli da parte della polizia locale nella zona di Borgo Stazione a Udine. I controlli, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono avvenuti tra via Leopardi, via della Rosta, via Roma e l’autostazione.

A prendere parte anche le unità cinofile e l’ufficio di polizia giudiziaria. Nel corso dell’operazione sono state identificate una ventina di persone e un locale è stato controllato. Uno dei clienti di quest’ultimo è stato multato per inosservanza della normativa relativa al green pass.

